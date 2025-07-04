Казахстанка поставила подпись под давлением, но вернула почти миллион тенге

Жительница ВКО добилась возврата всех средств после подписания под давлением договора на косметологические услуги, которые так и не были ей оказаны, передает YK-news.kz.

В мае в департамент торговли и защиты прав потребителей обратилась горожанка. Женщина пожаловалась на действия сотрудников одной из косметологических клиник. По ее словам, персонал центра уговорил ее оформить абонемент на процедуры стоимостью 970 тысяч тенге в рассрочку.

"Под психологическим давлением и без возможности тщательно изучить договор клиентка подписала документы. В тот же день, осознав, что не хочет пользоваться этой услугой, она отказалась от договора и попросила вернуть деньги, на что работники салона отреагировали негативно", - рассказали в пресс-службе департамента.

Администрация клиники отказалась возвращать всю сумму и удержала неустойку - 145 500 тенге, несмотря на то, что никаких процедур клиентке не проводили. Женщина заплатила, но позже обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей.

"Не желая конфликтов и будучи введенной в заблуждение, горожанка вынужденно уплатила всю сумму. Наши специалисты помогли ей составить претензию, и в результате клиника вернула средства в полном объеме", - резюмировали в департаменте.

Специалисты напомнили, что потребители имеют право на защиту даже в таких специфических сферах, как косметология. Перед подписанием документов необходимо внимательно изучать условия, проверять наличие лицензий и не поддаваться на агрессивные уговоры. А если неприятность уже произошла, то не пасовать и грамотно отстаивать свои интересы.

Ранее о необычном факте обращения рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области. Местная жительница захотела вернуть набор кастрюль. Женщина заявила, что товар был некачественным.

Жительнице Актау отказали в продаже товара в магазине по подарочному сертификату. Возмущенная покупательница обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей. В результате продавец осуществил возврат денег в полном объеме.

В косметологической клинике павлодарке навязали уходовые процедуры и косметику на 400 тыс. тенге. Женщине помогли составить досудебную претензию. В итоге клиника вернула деньги.