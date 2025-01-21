Павлодарке навязали уходовые процедуры на сотни тысяч тенге

Жительнице Павлодара в косметологической клинике навязали уходовые процедуры и косметику на 400 тыс. тенге. Деньги помогли вернуть в департаменте торговли, передает Pavlodarnews.kz.

Женщина обратилась с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей. С ее слов, в ноябре прошлого года она увидела рекламу в Instagram о бесплатной услуге в косметологической клинике и решила ею воспользоваться.

После сеанса по рекомендации мастера она купила набор уходовой косметики на 200 тысяч тенге. Далее, по словам горожанки, ей дополнительно навязали еще несколько косметических процедур на такую же сумму.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей напомнили, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" исполнитель (в данном случае - косметологическая клиника) обязан обеспечить потребителю свободный выбор услуги надлежащего качества в удобное для клиента время с учетом своего режима работы. Запрещается принуждать кого-либо приобретать что-либо в ненужном ему количестве или ассортименте.

Специалисты департамента помогли женщине составить досудебную претензию. В итоге клиника возвратила ей 400 тысяч тенге.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области рекомендовал перед покупкой или заказом услуги тщательно ознакомиться с условиями ее предоставления, изучить репутацию компании и не поддаваться навязчивой рекламе.

В случае нарушения прав потребителей павлодарцам следует обратиться через единую информационную систему Е-otinish либо позвонить по телефону горячей линии департамента 8 (7182) 55-10-70.

Ранее стало известно, что казахстанцам навязывают кредиты, приглашая на "уникальные" мероприятия с обещаниями подарков и выгодных цен на товары. Все дело в старой схеме обмана, которая снова набирает обороты. За такими акциями часто скрываются недобросовестные продавцы, предлагающие косметику и товары для здоровья по завышенным ценам.

А в одном из автосалонов Западно-Казахстанской области клиенту предложили купить машину только при покупке дополнительного оборудования на 200 тыс. тенге. В другом случае женщину заставили приобрести запчасти в автосервисе при ремонте машины у них.