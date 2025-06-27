"Вода окислилась": павлодарка потребовала вернуть деньги за набор кастрюль

О необычном факте обращения рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области. Местная жительница захотела вернуть набор кастрюль, передает "Ирбис TV".

По информации заместителя руководителя департамента Нурсулу Аубакировой, к ним поступило письменное обращение о приобретении некачественного товара - набора кастрюль, купленного за 6 339 тенге.

"Когда потребитель начала ими пользоваться, вода окислялась или с каким-то вкусом была, по мнению потребителя. По крайней мере, она говорила, что товар некачественный, что само покрытие выделяет вредные вещества, которые вредят здоровью и могут содержать тяжелые металлы", - рассказала Нурсулу Аубакирова.

При этом, как отметила спикер, гарантии на товар не оказалось. Сначала потребитель обратилась к предпринимателю с письменной претензией, однако ее требования не были удовлетворены, ей попросту не ответили.

"Далее она уже обратилась в департамент. Департамент открыл проверку по непредоставлению ответа на претензию. Соответственно, при проведении проверки данный субъект предпринимательства осуществил возврат денежных средств за данные кастрюли. Также департамент составил протокол на штраф на сумму 49 150 тенге", - сообщила Нурсулу Аубакирова.

В департаменте также уточнили, что экспертизу они не проводят, а о привкусе воды при использовании кастрюль могут судить только со слов потребителя.

В данном случае проверка была открыта по непредоставлению ответа на претензию. При этом наличие гарантии на товар имеет большое значение.

"Почему я отметила, что не было гарантии: если изготовитель или продавец предоставляют на тот или иной товар гарантию, то в течение этого гарантийного срока они несут ответственность за качество. Если, например, потребитель обратится к продавцу с некачественной продукцией, на который установлена гарантия, то тот должен провести экспертизу и доказать потребителю, что это не заводской брак. Тогда уже потребитель возмещает стоимость экспертизы. А в этом случае гарантия не была установлена, в связи с чем департамент не может провести по данному вопросу проверку", - уточнили в департаменте.

За 5 месяцев этого года в департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области поступило 727 обращений. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего жалоб в сферах розничной торговли (60%), электронной торговли (12,5%) и бытовых услуг (17,2%). Всего по результатам рассмотрения обращений за 5 месяцев заявителям вернули более 66 миллионов тенге.

Ранее жительнице Актау отказали в продаже товара в магазине по подарочному сертификату. Возмущенная покупательница обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей. В результате продавец осуществил возврат денег в полном объеме.

А житель Уральска купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты. Мужчина добился возврата денег, обратившись в департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, где ему помогли составить претензию.