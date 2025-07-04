Может ли ИИ заменить чиновников, рассказал глава Минцифры
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Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в Astana Hub рассказал, как он относится к идее, что часть госслужащих будут заменены искусственным интеллектом, передает корреспондент NUR.KZ.
Жаслан Мадиев отметил, что госслужащие сегодня перегружены. Однако должен быть баланс между работой и личной жизнью.
"Очень многие функции могут быть автоматизированы, повторяющиеся функции. Тот же самый "eOtinish" - ответы на запросы граждан. Не надо госслужащим тратить 2-3 часа на то, чтобы составить ответ - можно за две-три минуты просто составить предварительный ответ", - считает Мадиев.
По его словам, в этом случае госслужащим нужно будет только проверить ответ на правильность и корректность.
"Потому что, как мы знаем, иногда искусственный интеллект "галлюцинирует", и надо проверить на правильность ссылок, на которые он отсылает. Остальное время необходимо посвящать уже новым идеям, чтобы развивать нашу страну дальше, а повторяющиеся функции могут быть замены искусственным интеллектом", - добавил глава МЦРИАП.
Напомним, ранее первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин в кулуарах мажилиса рассказал, почему чиновникам запретили использовать чат GPT.
Позже в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сделали заявление о якобы планируемом запрете использования чата GPT чиновниками.
А мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262378-mozhet-li-ii-zamenit-chinovnikov-rasskazal-glava-mincifry/
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