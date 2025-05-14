Чиновникам в Казахстане запретили пользоваться чатом GPT

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин в кулуарах мажилиса рассказал, почему чиновникам запретили использовать чат GPT, передает NUR.KZ.

"Не использовать чат GPT (чиновниками - прим. ред). Ограничением этот вопрос мы не решим. Альтернативно предложили отечественное решение KazaAlyn и сейчас в проработке еще AlemLLN", - заявил он.

По словам вице-министра, они предлагают решения такого же качественного уровня.

"Кто хочет использовать языковую модель для повышения эффективности своей работы, у него будет альтернативное решение, разработанное нашими учеными", - сказал Каныш Тулеушин.

По его словам, такая мера предлагается для минимизации риска утечки данных.

"Оно уже разработано. Сколько денег потрачено на него точно не могу сказать. Это разработка Назарбаев университета", - добавил спикер.

Журналисты у него поинтересовались, заберут ли у чиновников снова смартфоны, чтобы у них не было соблазна использовать чат GPT.

"Нет, не планируется такое. Для рабочих целей он должен будет использовать казахстанскую разработку. Приказ уже давно (принят - прим. ред)", - уточнил вице-министр.

Напомним, сегодня в мажилисе обсудили закон об использовании искусственного интеллекта. В рамках обсуждения депутат Анас Баккожаев отметил, что сейчас школьники делают домашние задания с помощью ИИ, магистранты пишут научные работы с помощью ИИ, учителя также проверяют их работы с помощью ИИ.

А депутат Екатерина Смышляева ответила, что опасения касательно частного использования ИИ не напрасны, однако запрет на использование искусственного интеллекта не сработает.

Мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах.