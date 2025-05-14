Ввести уроки по ИИ в школах Казахстана предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что в других странах давно ввели ИИ в школьную программу.

"США: более 250 генеральных директоров крупнейших компаний, включая Microsoft, Adobe, IBM и Uber, подписали открытое письмо с призывом ввести обязательное обучение ИИ в школах. Письмо поддержали ведущие образовательные организации Code.org и CSforALL.

Эстония - лидер Европы по качеству школьного образования и единственная неазиатская страна в топе PISA. С сентября запускает национальную программу AI Leap: все старшеклассники получат доступ к ChatGPT, а учителя пройдут специальную подготовку.

Китай: с нового учебного года в школах Пекина вводятся обязательные занятия по ИИ, не менее 8 часов в год", - сообщил он.

Аймагамбетов добавил, что в Казахстане в этом вопросе продолжают "делать вид, что нас это все не касается".

"В связи с этим, прошу поручить Министерству просвещения и другим профильным ведомствам разработать дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в школьное образование", - заявил он.