Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ввести уроки по ИИ в школах Казахстана предложил депутат

Опубликовано:

Школьный кабинет
Школа. Иллюстративное фото: maroke / Getty Images

На заседании мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что в других странах давно ввели ИИ в школьную программу.

"США: более 250 генеральных директоров крупнейших компаний, включая Microsoft, Adobe, IBM и Uber, подписали открытое письмо с призывом ввести обязательное обучение ИИ в школах. Письмо поддержали ведущие образовательные организации Code.org и CSforALL.

Эстония - лидер Европы по качеству школьного образования и единственная неазиатская страна в топе PISA. С сентября запускает национальную программу AI Leap: все старшеклассники получат доступ к ChatGPT, а учителя пройдут специальную подготовку.

Китай: с нового учебного года в школах Пекина вводятся обязательные занятия по ИИ, не менее 8 часов в год", - сообщил он.

Аймагамбетов добавил, что в Казахстане в этом вопросе продолжают "делать вид, что нас это все не касается".

"В связи с этим, прошу поручить Министерству просвещения и другим профильным ведомствам разработать дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в школьное образование", - заявил он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2244960-vvesti-uroki-po-ii-v-shkolah-kazahstana-predlozhil-deputat/