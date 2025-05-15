"Не запрещаем, но предупреждаем": в Минцифры высказались об использовании чиновниками чата GPT

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сделали заявление о якобы планируемом запрете использования чата GPT чиновниками, передает NUR.KZ.

"В ответ на распространяемую информацию о якобы запрете использования чата GPT уточняем следующее. Министерство цифрового развития действительно ведет системную работу по защите чувствительных данных государственных органов.

В рамках этой работы еще в 2024 году был утвержден руководящий документ по применению ИИ в государственном секторе, который имеет рекомендательный характер и направлен на повышение уровня кибербезопасности при использовании ИИ-технологий.

Документ не вводит запрет на использование зарубежных ИИ-сервисов, включая ChatGPT, но предупреждает о потенциальных рисках, особенно при работе с персональными данными, служебной или закрытой информацией", - сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что одновременно с этим в стране "развивают и внедряют отечественные решения".

"К примеру, в закрытой сети госорганов (ЕТС), на Национальной платформе ИИ, которая используется госорганами и работает в защищенной среде, уже доступны ключевые инструменты: переводчик на казахский и русский языки, AI-помощник по законодательству, а также языковая модель (LLM), способная формировать ответы и генерировать аналитические материалы по запросу", - добавили в Минцифры.

Накануне в мажилисе обсудили закон об использовании искусственного интеллекта. В рамках обсуждения депутат Анас Баккожаев отметил, что сейчас школьники делают домашние задания с помощью ИИ, магистранты пишут научные работы с помощью ИИ, учителя также проверяют их работы с помощью ИИ.

А депутат Екатерина Смышляева ответила, что опасения касательно частного использования ИИ не напрасны, однако запрет на использование искусственного интеллекта не сработает.

Мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах.

Также ранее первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказывал, почему чиновникам запретили использовать чат GPT.