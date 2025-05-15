Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не запрещаем, но предупреждаем": в Минцифры высказались об использовании чиновниками чата GPT

Опубликовано:

Стартовая страница ChatGPT
ChatGPT. Иллюстративное фото: pexels.com

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сделали заявление о якобы планируемом запрете использования чата GPT чиновниками, передает NUR.KZ.

"В ответ на распространяемую информацию о якобы запрете использования чата GPT уточняем следующее. Министерство цифрового развития действительно ведет системную работу по защите чувствительных данных государственных органов.

В рамках этой работы еще в 2024 году был утвержден руководящий документ по применению ИИ в государственном секторе, который имеет рекомендательный характер и направлен на повышение уровня кибербезопасности при использовании ИИ-технологий.

Документ не вводит запрет на использование зарубежных ИИ-сервисов, включая ChatGPT, но предупреждает о потенциальных рисках, особенно при работе с персональными данными, служебной или закрытой информацией", - сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что одновременно с этим в стране "развивают и внедряют отечественные решения".

"К примеру, в закрытой сети госорганов (ЕТС), на Национальной платформе ИИ, которая используется госорганами и работает в защищенной среде, уже доступны ключевые инструменты: переводчик на казахский и русский языки, AI-помощник по законодательству, а также языковая модель (LLM), способная формировать ответы и генерировать аналитические материалы по запросу", - добавили в Минцифры.

Накануне в мажилисе обсудили закон об использовании искусственного интеллекта. В рамках обсуждения депутат Анас Баккожаев отметил, что сейчас школьники делают домашние задания с помощью ИИ, магистранты пишут научные работы с помощью ИИ, учителя также проверяют их работы с помощью ИИ.

А депутат Екатерина Смышляева ответила, что опасения касательно частного использования ИИ не напрасны, однако запрет на использование искусственного интеллекта не сработает.

Мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах.

Также ранее первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказывал, почему чиновникам запретили использовать чат GPT.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245356-informaciyu-o-zaprete-chata-gpt-dlya-chinovnikov-prokommentirovali-v-mincifry/