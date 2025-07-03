До 42 градусов покажут термометры в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 3 июля, жителей всех трех мегаполисов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента - предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают солнечную погоду. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителей Астаны также ждет ясная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет очень жарко. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.