Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана из-за сильной жары

Из-за сильной жары почти во всех областях Казахстана завтра, 3 июля, объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по данным синоптиков, во второй половине дня в Астане ожидается гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный во второй половине дня порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

3 июля на западе Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в области Жетісу ветер северо-восточный - днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Сильную жару 3 июля синоптики обещают и в Жамбылской области - днем ожидается очень сильная жара 43 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

3автра на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за сильной жары завтра обещают грозы в СКО. Днем ожидаются гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

А в Кызылординской области завтра будет пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на севере области днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-43 градуса.

3 июля на западе, севере, востоке Костанайской области обещают грозу. Ветер юго-западный на западе, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Ұлытау также ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

3 июля на юге, востоке Актюбинской области будет гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохранится сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Сильная жара до 35 градусов завтра прогнозируется и в Карагандинской области.

3 июля утром и днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.