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    Дождей не было: потоки воды на главном проспекте Караганды удивили горожан

    Опубликовано:

    Главный проспект Караганды затопило
    Вода на проспекте Бухар жырау в Караганде. Фото: ekaraganda.kz

    Карагандинцы заметили, что на главном проспекте города появилась большая лужа. При этом дождей не было уже несколько дней. Как выяснилось, причина не в капризах погоды, передает eKaraganda.kz.

    Оказалось, что на проспекте Бухар жырау 3 июля бригада Михайловского цеха водоснабжения ТОО "Қарағанды Су" начала переключение на новую линию водопровода. Это часть проекта по обновлению аварийного участка трубы протяженностью 240 метров, завершенного 2 июля. 

    Теперь благодаря проведенной модернизации стабильное водоснабжение будет обеспечено 30 многоэтажным домам, 1833 частным домам и 32 организациям города.

    Коммунальщики подчеркнули, что новое оборудование повысит надежность и качество водоснабжения для тысяч горожан.

    Временно образовавшаяся лужа - побочный эффект подключения новой линии. Всю лишнюю воду откачивают на проезжую часть проспекта Бухар жырау, чтобы она ушла в ливневки. Горожан просят сохранять спокойствие: работы находятся под контролем и никаких аварий не зафиксировано.

    В конце июня ливень обрушился на Караганду. В городе пришлось устранять последствия непогоды, коммунальные службы работали в усиленном режиме. Сообщалось о локальных отключениях электроэнергии.

    Также в Атырау за два часа выпала полуторамесячная норма осадков. После дождя горожане пожаловались на подтопленные подвалы и дворы в жилых домах.

    А в Чуйской области Кыргызстана произошел прорыв высокогорного озера Такыр-Тор, в результате чего возникла угроза подтопления нескольких населенных пунктов.

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