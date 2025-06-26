Ливень обрушился на Караганду (видео)

В Караганде прошел сильный дождь. В городе устраняют последствия непогоды, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сообщается о локальных отключениях электроэнергии, передает NUR.KZ.

Как рассказал аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram, после дождя ливневки принимают воду в штатном режиме, но для ускорения стока открыли люки и решетки. Это помогает воде уходить быстрее.

По словам градоначальника, в некоторых местах вода уже полностью ушла, на участках с устойчивыми скоплениями работают спецмашины.

"По электричеству: есть локальные отключения. Бригады "Караганды Жарык" на месте - ищут причину и устраняют. Все делаем максимально оперативно", - отметил Мейрам Кожухов.

Аким попросил жителей Караганды по возможности оставаться дома и уточнил, что ситуация находится под контролем.

Ранее в Атырау за два часа выпала полуторамесячная норма осадков. После дождя горожане пожаловались на подтопленные подвалы и дворы в жилых домах. В ликвидации последствий стихии задействовали около 20 единиц техники. После продолжительного ливня проводились неотложные работы по откачке дождевой воды.

В мае улицы Астаны затопило после дождя. Жители столицы поделились кадрами последствия непогоды и отметили, что не удивлены данной ситуацией.