ЧП в Кыргызстане: жителей эвакуируют из-за прорыва высокогорного озера (видео)

В Чуйской области Кыргызстана произошел прорыв высокогорного озера Такыр-Тор, в результате чего возникла угроза подтопления населенных пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на главу МЧС страны.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев сообщил, что сегодня в Ыссык-Атинском районе Чуйской области произошел прорыв высокогорного озера Такыр-Тор. По его словам, возникла угроза подтопления населённых пунктов.

"Этот район находился под постоянным наблюдением с использованием дронов и других современных технологий. Несмотря на превентивные меры, развитие природного процесса привело к текущей ситуации.

В селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка уже проводится эвакуация населения", - заявил Ажикеев.

Он отметил, что МЧС и местные службы задействованы для обеспечения безопасности людей. Министр призвал жителей сохранять спокойствие и строго выполнять указания спасателей.

Напомним, в июне прошлого года в Ошской области Кыргызстана сошел сель. После схода селя были найдены тела двух из четырех пропавших несовершеннолетних казахстанцев. Позже в МИД РК сообщили, что были найдены оставшиеся двое. Всего тогда погибло 10 человек.

Также в Кыргызстан прибыли казахстанские спасатели. Сообщалось, что они эвакуируют оставшихся здесь казахстанцев и увезут на родину тела погибших детей. Кроме того, Казахстан передал жителям пострадавшего от селя района гуманитарную помощь.

При этом премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался о том, почему сход селя в стране имел такую разрушительную силу. По его словам, дело в слишком высоких мостах.

А в июле того же года в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.