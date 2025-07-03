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    Акмолинца лишили прав в целях безопасности для общества

    Опубликовано:

    Расстроенный водитель
    Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

    В Акмолинской области местному жителю запретили управлять транспортными средствами в целях безопасности для общества, так как он стоит на учете у нарколога, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску отдела полиции о запрете гражданину права управления транспортными средствами рассмотрел Аккольский районный суд.

    Мужчина имел удостоверения водителя и тракториста-машиниста, выданные в 2020-2021 годах. В суде выяснилось, что с января этого года он состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом в связи с употреблением психоактивных веществ и наличием психических нарушений.

    Казахстанец не согласился с иском и пояснил, что на учете у нарколога состоит, но никогда не управлял автомашиной в состоянии опьянения и алкоголь не употребляет. Он отметил, что управлять транспортом ему необходимо для перевозки семьи и пожилой матери из села в город.

    Суд удовлетворил иск полиции по нескольким основаниям. Согласно приказу министра здравоохранения и социального развития Казахстана, лицам с диагнозом, как у ответчика, запрещено управлять автотранспортом.

    В соответствии с законом "О дорожном движении" ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортом, подтвержденное медицинским заключением, является основанием для прекращения права управления.

    "Мужчина, имея медицинские противопоказания к управлению автотранспортом, представляет опасность для себя, окружающих его лиц, участников дорожного движения и общества", - установил суд.

    Решением суда иск отдела полиции о запрете права управления транспортным средством удовлетворен. На мужчину наложен запрет на право управления транспортом.

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