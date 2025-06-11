Задолжавшая 20 млн тенге казахстанка не возражала, чтобы ее лишили водительских прав

Жительница ВКО, задолжавшая 20 млн тенге, не возражала против приостановления действия ее водительских прав, так как уже осталась без авто, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, частный судебный исполнитель обратилась в суд с представлением о приостановлении действия ранее выданных должнику водительских прав.

Представление было мотивировано тем, что у ЧСИ находится исполнительный лист о взыскании с должника задолженности в размере 20 миллионов тенге.

"Должник уклоняется от исполнения решения суда, не погашает задолженность без уважительных причин", - отметили в суде.

На судебном заседании должник суду пояснила, что она не работает и не имеет средств для погашения долга. Против удовлетворения представления ЧСИ женщина не возражала, так как в настоящее время не имеет автомобиля.

Суд установил, что согласно сведениям электронной базы данных должник имеет водительское удостоверение категории "В, В1".

"Исполнительный документ без уважительных причин не исполняется уже на протяжении длительного времени. При этом должник никаких мер по погашению задолженности не предпринимает", - подчеркнули в суде.

В апреле 2025 года постановлением суда района Алтай должник была привлечена к административной ответственности за неисполнение судебного акта.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что представление ЧСИ является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Действие водительского удостоверения должника на управление транспортными средствами категории "В, В1" суд приостановил до полного погашения задолженности. Определение суда еще не вступило в законную силу.

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