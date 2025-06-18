Жезказганец лишился прав из-за материала, скрывающего номер

В Жезказгане водитель, скрывший номера своего автомобиля, был арестован и лишен водительских прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по части 4 статьи 590 КоАП рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Согласно материалам дела, 23 мая 2025 года примерно в 20:35 гражданин управлял автомобилем Hyundai Elantra на улице Мира в Жезказгане, используя материал, скрывающий государственный регистрационный номерной знак.

"На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе. Видеоматериал, объяснения инспектора, письменные пояснения и другие доказательства полностью подтвердили факт совершенного правонарушения", - отметили в суде.

При назначении административного наказания суд учел признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

В результате постановлением суда казахстанца признан виновным, ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на один год.

Добавим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее в Акмолинской области полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем с поддельными госномерами и без водительского удостоверения.