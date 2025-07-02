Вплоть до +47 градусов: очень сильная жара придет в Казахстан в ближайшие дни

В ближайшие три дня, с 3 по 5 июля, в Казахстане ожидается очень сильная жара, столбики термометров в некоторых регионах достигнут +47 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду на большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. На северо-западе, севере, востоке страны пройдут сильные дожди с выпадением града.

Но на юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями.

Столбики термометров на большей части страны в дневное время достигнут отметки сильной жары до +35 градусов. 4 и 5 июля в центре и на востоке РК ожидается очень сильная жара +40 ... +42 градуса, на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35 ...+40 градусов. В отдельных районах ожидается очень сильная жара +43 ...+47 градусов.

При этом, синоптики говорят, что жителям северных регионов не стоит расслабляться. На смену жары резко придет холод - 5 июля на севере, в центре страны температура воздуха днем составит +18 ...+25 градусов.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям

Ранее служба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - наступивший месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.