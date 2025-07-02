Жара до 38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 2 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают сильную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.