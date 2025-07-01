Жара 42 градуса: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

2 июля ночью на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В среду на севере, востоке, юге Павлодарской области возможна гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области прогнозируется сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Также ночью на севере, востоке области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в Кызылординской области прогнозируется сильная жара 40-41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля в области Жетісу ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 02-04 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

В среду на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра в Алматинской области усилится северный, северо-восточный ветер, на юго-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем будет сильная жара 35-36 градусов. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

2 июля днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области возможна гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля днем в горных районах Жамбылской области - гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

А в области Ұлытау днем прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.