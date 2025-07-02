Сроки модернизации маршрута до "Алма-Арасан" в Алматы могут изменить из-за погоды

Сроки модернизации маршрута до радонового источника "Алма-Арасан" могут скорректировать из-за погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате Алматы рассказали о ходе модернизации маршрута от парковки "Алма-Арасан" до самого радонового источника. Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.

Сейчас идет работа по защите от камнепадов, промышленные альпинисты ведут ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.

"Для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.

Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями. По окончании всех работ маршрут станет более безопасным, комфортным и экологичным, адаптированным для туристов различных возрастов и уровня подготовки", - предупредили в акимате.

Жителей и гостей города попросили учитывать временные ограничения при планировании посещения.

В декабре прошлого года в маслихате сообщили, что в 2025 году в Алматы планируют проведение реконструкции радонового источника Алма-Арасан. Отмечалось, что в ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, было принято решение провести комплексное обновление.

Добавим, что 2 мая в ущелье Алма-Арасан в Алматы произошел камнепад. Казахстанец, который чудом не пострадал во время камнепада, поделился видеороликом в Сети.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира РК подтвердили, что на радоновых источниках Алма-Арасан (ущелье Проходное) произошел камнепад, который повредил конструкцию беседки и часть раздевалки на площадке.

После этого стало известно, что в результате камнепада погибла девушка, полиция возбудила уголовное дело.