Сроки модернизации маршрута до "Алма-Арасан" в Алматы могут изменить из-за погоды
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Сроки модернизации маршрута до радонового источника "Алма-Арасан" могут скорректировать из-за погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В акимате Алматы рассказали о ходе модернизации маршрута от парковки "Алма-Арасан" до самого радонового источника. Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.
Сейчас идет работа по защите от камнепадов, промышленные альпинисты ведут ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.
"Для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.
Завершение модернизации запланировано к концу июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями. По окончании всех работ маршрут станет более безопасным, комфортным и экологичным, адаптированным для туристов различных возрастов и уровня подготовки", - предупредили в акимате.
Жителей и гостей города попросили учитывать временные ограничения при планировании посещения.
В декабре прошлого года в маслихате сообщили, что в 2025 году в Алматы планируют проведение реконструкции радонового источника Алма-Арасан. Отмечалось, что в ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, было принято решение провести комплексное обновление.
Добавим, что 2 мая в ущелье Алма-Арасан в Алматы произошел камнепад. Казахстанец, который чудом не пострадал во время камнепада, поделился видеороликом в Сети.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира РК подтвердили, что на радоновых источниках Алма-Арасан (ущелье Проходное) произошел камнепад, который повредил конструкцию беседки и часть раздевалки на площадке.
После этого стало известно, что в результате камнепада погибла девушка, полиция возбудила уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261523-sroki-modernizacii-marshruta-do-alma-arasan-mogut-izmenit-iz-za-pogodnyh-usloviy/
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