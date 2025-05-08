Девушка погибла во время камнепада в горах Алматы

В соцсетях появилась информация, что во время камнепада в Алматы погибла девушка. В полиции подтвердили эти данные, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о гибели девушки появилась в Telegram-канале Almaty News.

"7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка", - говорится в публикации.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили эти данные.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 мая в ущелье Алма-Арасан в Алматы произошел камнепад. Казахстанец, который чудом не пострадал во время камнепада, поделился видеороликом в Сети.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира РК подтвердили, что на радоновых источниках Алма-Арасан (ущелье Проходное) произошел камнепад, который повредил конструкцию беседки и часть раздевалки на площадке.