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Камнепад произошел в горах Алматы: казахстанец рассказал о чудесном спасении (видео)

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Мужчина смотрит на последствия камнепада
Мужчина смотрит на последствия камнепада. Кадр из видео: instagram.com/nursultan.urazbaev

Казахстанец, который отдыхал на радоновых источниках в алматинском ущелье Алма-Арасан, чудом не пострадал в результате камнепада, передает NUR.KZ.

Казахстанец Нурсултан Уразбаев на своей странице в Instagram сообщил, что в ущелье Алма-Арасан в Алматы произошел камнепад. На опубликованных им кадрах видно, что камни разрушили деревянные беседки и раздевалки.

Мужчина признался, что принимал душ в момент камнепада, но успел выбежать и чудом спасся. Информацию о камнепаде подтвердили Комитете лесного хозяйства и животного мира РК.

"В радоновых источниках Алма-Арасан (ущелье Проходное) произошел камнепад. Инспекторами Иле-Алатауского государственного национального природного парка организован выезд на место для обследования территории.

В результате камнепада была повреждена конструкция беседки и часть раздевалки на площадке. В ходе обследования установлено, что земельный участок площадью 31,8 га, на котором расположен радоновый источник, не относится к землям лесного фонда Иле-Алатауского государственного национального природного парка", - сообщили в Комитете.

В Комитете также добавили, что радоновый источник находится на территории Бостандыкского района города Алматы и Алматинской области.

Напомним, в декабре прошлого года в маслихате Алматы сообщили, что в 2025 году в Алматы планируют проведение реконструкции радонового источника Алма-Арасан.

Отмечалось, что в ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, было принято решение провести комплексное обновление.

Последний ремонт источника был проведен в 2019 году, с тех пор его инфраструктура требует модернизации для соответствия современным стандартам комфорта и безопасности.

"На наиболее опасных участках будут установлены лестницы с перилами, а также произведено усиление и замена поврежденных элементов. Кроме того, настил всех участков будет выполнен из стальной сетки, что обеспечит безопасность как летом, так и в зимний период", - сообщили в маслихате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2241822-kamnepad-proizoshel-v-gorah-almaty-kazahstanec-rasskazal-o-chudesnom-spasenii-video/