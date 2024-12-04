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"В ответ на жалобы горожан и туристов": в Алматы проведут реконструкцию территории Алма-Арасан

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Алма-Арасан
Алма-Арасан. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 2025 году в Алматы планируют проведение реконструкции радонового источника Алма-Арасан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу маслихата города.

Как сообщается на сайте маслихата, данный вопрос планируют рассмотреть на предстоящей сессии.

"Источник, известный своими уникальными лечебными свойствами, привлекает туристов и жителей города не только из Казахстана, но и из-за рубежа. В ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, обусловленными состоянием текущей инфраструктуры, было принято решение провести комплексное обновление.

Последний ремонт источника был проведен в 2019 году, с тех пор его инфраструктура требует модернизации для соответствия современным стандартам комфорта и безопасности.

Проект благоустройства предусматривает полную реконструкцию объектов инфраструктуры. В числе основных мероприятий установка новых мостов с безопасными противоскользящими покрытиями, обновление дорожной сети и пешеходных зон.

На наиболее опасных участках будут установлены лестницы с перилами, а также произведено усиление и замена поврежденных элементов. Кроме того, настил всех участков будет выполнен из стальной сетки, что обеспечит безопасность как летом, так и в зимний период", - сообщили в маслихате.

В маслихате уточнили, что дополнительно проект включает установку новых указателей и информационных стендов, которые помогут туристам ориентироваться на местности, а также познакомят с лечебными свойствами радонового источника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196140-v-otvet-na-zhaloby-gorozhan-i-turistov-v-almaty-provedut-rekonstrukciyu-territorii-alma-arasan/

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