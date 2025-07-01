В августе 2022 года сказал другу, что находится в Алматы: казахстанца ищут родные

Акмолинские полицейские разыскивают Александра Тихонова по заявлению родственницы. Его близкие просят помочь найти мужчину, с которым потеряли связь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Буландынского района обратилась местная жительница 1951 года рождения с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения ее внука - Тихонова Александра Григорьевича 1998 года рождения.

В ходе проверки было установлено, что примерно в августе 2022 года Александр сообщил своему знакомому, что находится на работе в Алматы. Также, по словам друга, он говорил, что хочет уехать в другой город.

Поиски мужчины осуществляются по факту утраты родственных связей. Это означает, что человек сам мог сменить место жительства, но его близкие обеспокоены отсутствием контакта и просят помощи в поиске и установлении его места пребывания.

В настоящее время полицейские продолжают розыскные мероприятия и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по следующим телефонам: 8 (7162) 7-90-12 (дежурная часть), 8 (776) 959-54-64, 8 (707) 759-54-64.

В ДП Акмолинской области описали приметы мужчины: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Имеется особая примета - родинка на левой стороне шеи.

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