Сбился с маршрута и пропал: подросток заблудился в горах Алматы

Накануне группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один подросток отбился от группы и заблудился. Спасатели нашли его ближе к рассвету, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, накануне в Талгарском районе Алматинской области группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один из ребят - подросток 2009 г. р. задержался, намерившись догнать основную группу позже, но сбился с маршрута и пропал. Недожавшиеся его к вечеру у подножья друзья, обратились за помощью спасателей.

Поисковая группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, несмотря на темное время суток, незамедлительно приступила к поисковым работам.

Так как друзья подростка не знали точно, где он, а связь с ним отсутствовала, спасатели сначала поднялись на пик Панорама и продолжили движение в сторону Солнечной поляны через Левый Талгар.

Пройдя более 20 км по сложному горному рельефу, сотрудники МЧС на рассвете обнаружили туриста. Его доставили на Медео и благополучно передали не пострадавшего любителя природы ожидавшим его родственникам.

Родители подростка поблагодарили спасателей.

Добавим, ранее в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

Также в мае спасатели провели поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

В феврале четверо подростков заблудились при спуске с гор в Алматинской области и не смогли самостоятельно найти путь обратно. Спасатели обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).