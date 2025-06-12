Сбился с маршрута и пропал: подросток заблудился в горах Алматы
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Накануне группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один подросток отбился от группы и заблудился. Спасатели нашли его ближе к рассвету, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, накануне в Талгарском районе Алматинской области группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один из ребят - подросток 2009 г. р. задержался, намерившись догнать основную группу позже, но сбился с маршрута и пропал. Недожавшиеся его к вечеру у подножья друзья, обратились за помощью спасателей.
Поисковая группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, несмотря на темное время суток, незамедлительно приступила к поисковым работам.
Так как друзья подростка не знали точно, где он, а связь с ним отсутствовала, спасатели сначала поднялись на пик Панорама и продолжили движение в сторону Солнечной поляны через Левый Талгар.
Пройдя более 20 км по сложному горному рельефу, сотрудники МЧС на рассвете обнаружили туриста. Его доставили на Медео и благополучно передали не пострадавшего любителя природы ожидавшим его родственникам.
Родители подростка поблагодарили спасателей.
Добавим, ранее в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.
Также в мае спасатели провели поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
В феврале четверо подростков заблудились при спуске с гор в Алматинской области и не смогли самостоятельно найти путь обратно. Спасатели обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254779-sbilsya-s-marshruta-i-propal-podrostok-zabludilsya-v-gorah-almaty/