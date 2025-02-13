Пропавшую без вести женщину нашли в аэропорту Алматы

Полицейские в аэропорту Алматы обнаружили женщину, которая числилась пропавшей без вести – в розыск ее объявили родные, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 11 февраля во время патрулирования здания аэропорта стражи порядка обратили внимание на пожилую женщину, внешность которой соответствовала приметам, указанным в поступившей ориентировке.

Проверка подтвердила, что это разыскиваемая 67-летняя гражданка, которая покинула свой дом накануне, 10 февраля.

Родственники ждали ее до вечера, но она не вернулась, и они обратились в полицию. После установления личности женщину передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств ее исчезновения и оказания необходимой помощи.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.