Пропавшую без вести женщину нашли в аэропорту Алматы
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Полицейские в аэропорту Алматы обнаружили женщину, которая числилась пропавшей без вести – в розыск ее объявили родные, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, 11 февраля во время патрулирования здания аэропорта стражи порядка обратили внимание на пожилую женщину, внешность которой соответствовала приметам, указанным в поступившей ориентировке.
Проверка подтвердила, что это разыскиваемая 67-летняя гражданка, которая покинула свой дом накануне, 10 февраля.
Родственники ждали ее до вечера, но она не вернулась, и они обратились в полицию. После установления личности женщину передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств ее исчезновения и оказания необходимой помощи.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220345-propavshuyu-bez-vesti-zhenshchinu-nashli-v-aeroportu-almaty/