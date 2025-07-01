Отца вернули домой в Павлодаре

В Павлодаре полицейские нашли потерявшегося пенсионера, которого до этого семья сутки безуспешно пыталась найти самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась дочь, обеспокоенная исчезновением своего 68-летнего отца. 23 июня около 22:00 он вышел из дома и не вернулся.

"Мужчина обычно никуда не уходил, и это вызвало тревогу. Семья сутки пыталась найти его самостоятельно, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию", - рассказали в МВД.

Полицейские сразу начали поиски. Они нашли людей, которые видели похожего мужчину накануне, и выяснили его возможный маршрут. В одном из городских дворов пенсионера обнаружили живым и здоровым.

"Несмотря на рабочие обязанности и занятость, полицейские не оставили нас в беде. Они проявили доброту, отзывчивость и заботу. Я искренне им признательна", - поблагодарила женщина.

Стражи порядка просят быть внимательными к пожилым родителям, чтобы предотвратить подобные случаи исчезновения.

"Если заметите потерявшихся людей, сразу звоните в "102": возможно, их разыскивают родственники", - советуют в ведомстве.

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