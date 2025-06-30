Еще одну улицу в Алматы перекроют из-за BRT

В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Сообщается, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 8:00 до 22:00 вторника, 1 июля, движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - предупредили горожан.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Перекрытие дороги. Схема: t.me/AlmatyJoly