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    "Пью во всех регионах, но пока не скажу, где самая вкусная": Нуржигитов о воде из-под крана

    Опубликовано:

    Вода течет из крана
    Водопроводная вода. Иллюстративное фото: Albany Times Union/Hearst Newspapers/Getty Images

    На брифинге в правительстве глава Минводы рассказал, что всегда пьет воду из-под крана в разных регионах Казахстана для проверки качества, передает корреспондент NUR.KZ.

    Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов заявил, что качество воды в Казахстане проверяют каждый час.

    "Это ответственность, которая лежит на местных исполнительных органах, СЭС проводит тоже контрольные замеры. Центральное водоснабжение в городах и в сельских населенных пунктах - эту воду люди используют, пьют. Говорить о том, где безопасно или где нельзя воду пить, мы не можем так говорить. Централизованное водоснабжение подразумевает, что эту воду можно употреблять в быту", - заявил министр.

    Главу Минводы спросили, пьет ли он сам воду из-под крана.

    "Когда езжу по регионам, всегда пью воду. Иногда меня спрашивают, где самая вкусная вода. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я всегда воду пью", - сообщил Нуржан Нуржигитов.

    Однако, назвать место в Казахстане с самой вкусной водой он отказался, заявив, что еще объездил с пробой не все регионы.

    Напомним, в начале июня сообщалось, что катастрофическая ситуация сложилась в селе Саумалколь. В соцсетях жители жаловались на отсутствие питьевой воды с конца мая. Ситуацию прокомментировали в акимате Айыртауского района СКО.

    В феврале жители села в Алматинской области заявили, что вынуждены пить воду с песком, которая бежит из крана. Они винят в проблеме коммунальщиков.

    А летом 2023 года мы писали, что жители Текели в Жетысуской области остались без питьевой воды. По их словам, из крана текла грязная жидкость с песком, глиной и мусором из местной реки.

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