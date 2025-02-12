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"За что я должна платить?": жители Алматинской области пожаловались на воду с песком и глиной

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банка с грязной водой
Банка с водой в селе Байкент. Кадр из видео: телеканал KTK

Жители села в Алматинской области заявили, что вынуждены пить воду с песком, которая бежит из крана. Они винят в проблеме коммунальщиков, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала KTK, жители села Байкент остались без питьевой воды, так как вместо нее из крана течет жидкость с глиной и песком. Пить такую опасно, уверяют сельчане, а позволить покупную может не каждый.

Инвалид первой группы Олег Васин рассказал, что вынужден ежедневно ходить пешком до соседней автомойки, чтобы набрать в ведра питьевую воду.

"Самому тяжело воду набирать. То есть таскать, бегать с первого на пятый. Уже устал, честно говоря. Когда включают воду, ждешь по часу, по полтора, пока пробежится вот эта грязная, ржавая вода. У меня сейчас хоть более-менее стал уходить запах с раковины, с машинки со стиральной - запах от вот этой вот грязной, вонючей воды. А так вот нет-нет – в течение дня дочка принесет воду. Готовлю, пока ребенок спит. Вот так и выкручиваемся", - сказал Васин.

По словам местных жителей, проблемы начались больше пяти лет назад, когда в селе поставили новую водонапорную башню. Подозревают, что работы выполнили с нарушениями, так как сети перестали выдерживать нагрузку, а в трубах появился песок.

Отмечается, что очередная коммунальная авария произошла неделю назад, без воды остались больше 700 квартир. Сети тогда отремонтировали, но проблема так и осталась, сейчас из крана бежит грязная вода. Например, если наполнить двухлитровую банку, на треть в ней оседает песок. В такой грязной воде жители Байкента не решаются даже стирать.

"У меня за пять месяцев на 20 тысяч намотало. Ссылаются на то, чтоб я оплатила воду. Но за что я должна платить? За техническую воду, которая то с глиной, то с песком? А в оконцовке у нас было такое, что и с маслом вода шла. Ссылались на то, что насос обрабатывается, масло с насоса выходит. Я вот, допустим, езжу в Караой к маме стираю вещи. Потому что здесь невозможно. У меня вся машинка забитая песком", - поделилась местная жительница Анна Бекер.

За подачу воды в село отвечает частная компания. Ее представители объясняют: проблема в изношенных коммунальных сетях. Им почти 60 лет.

"В сетях уже намытый старый песок - в центральных. Внутридворовые не менялись сети. Мы уже подали заявку, дефектованный акт подали, чтобы уже поменял нам бюджет. В акимат, в районный акимат подали бюджет. Вот сейчас ждем. Должны по весне начать менять центральные, внутридворовые сети. Я так думаю, что если они начнут менять, то они могут поменять за месяц", -заявила председатель кооператива водного хозяйства "Чапай Или" Сауле Туркбаева.

О грязной воде знают и в районном акимате. Там заверили, что проблему решат.

"Сегодня мы подключаем к водопроводу в микрорайоне Арал дополнительный насос. Тогда объем воды станет больше. Прямо сегодня этот насос начнет перекачивать воду в 3-й микрорайон. И подача должна нормализоваться и стабилизироваться", - сказал аким сельского округа Байкент Илийского района Асхат Калиев.

Источник: KTK

В июле прошлого года мы писали, что жители домов по одной из улиц в Павлодаре много лет жалуются на слабое давление воды в трубах. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали.

Летом 2023 года мы писали, что жители Текели в Жетысуской области остались без питьевой воды. По их словам, из крана текла грязная жидкость с песком, глиной и мусором из местной реки.

До этого на грязную воду из крана пожаловались жители села в Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219999-za-chto-ya-dolzhna-platit-zhiteli-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-vodu-s-peskom-i-glinoy/