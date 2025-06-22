Семилетнего мальчика из Семея нашли в лесу и в 10 км от дома: в полиции рассказали подробности

В Семее в 10 км от дома был найден 7-летний мальчик, которого искали более 1000 жителей города. Мальчика нашли в лесном массиве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Накануне в Департаменте полиции области Абай сообщили об операции по розыску 7-летнего ребенка. Отмечалось, что в ДП поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Амангали Бекболата, 2018 года рождения. Кроме того, ребенок имеет особенности в развитии.

Позже полиция призвала всех желающих принять участие в поисках. Его искали всю ночь более 1000 человек.

Сегодня утром в ДП сообщили, что мальчик был найден. Его обнаружили полицейские Асыл Бекен и Дархан Жумагалиев.

"Сотрудниками полиции пропавший мальчик был обнаружен в лесном массиве, примерно в 10 километрах от дома. Его нашли участковые инспектора Затонского отдела полиции",- сообщили в ДП.

Отмечается, что ребенка уже передали матери.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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