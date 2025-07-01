Пропавшего ребенка искали в Актюбинской области

В городе Кандыагаш Актюбинской области накануне, 30 июня, пропал 7-летний ребенок. Его удалось найти в парке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, вчера на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о пропаже мальчика 2015 года рождения.

"К поискам незамедлительно приступила оперативная группа МЧС. Территория была разделена на сектора, отрабатывались все возможные направления, куда мог направиться ребенок", - рассказали в МЧС.

В итоге малыш был найден спасателями в парке. В медицинской помощи он не нуждался.

В МЧС обратились к родителям.

"Внимательно следите за детьми, особенно вблизи дорог, парков и неосвещенных территорий", - призвали казахстанцев спасатели.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Напомним, в мае в Акмолинской области десять дней искали пропавшего шестилетнего мальчика. В итоге тело мальчика нашли в реке Нура.