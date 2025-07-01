От 14 до 36 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 1 июля, в Астане обещают пасмурную погоду, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная, солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.