От 14 до 36 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 1 июля, в Астане обещают пасмурную погоду, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная, солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261016-ot-14-do-36-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
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