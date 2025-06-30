Местную полицейскую службу упразднили: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который упраздняет местную полицейскую службу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что что глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».

Таким образом, подписанный закон вносит поправки в другие законы - «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О жилищных отношениях», «О профилактике правонарушений», «О дактилоскопической и геномной регистрации» и так далее.

"Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих", - говорится в сообщении Акорды.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел. Для совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.

Напомним, в апреле этого года депутаты мажилиса уже одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу.

К слову, в начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства. При этом президент подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения.