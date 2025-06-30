Могут ли амнистировать пьяных водителей, рассказал сенатор

Депутат сената Марат Кожаев в кулуарах правительства рассказал, возможно ли ввести норму об амнистии тех, которые ранее лишился водительских прав за пьяное вождение, передает корреспондент NUR.KZ.

"У меня такое ощущение складывается, что есть определенная группа людей, которые постоянно этот вопрос поднимают, лоббируют. Но в стране есть законы. Когда они садились за руль, они прекрасно знали, что их ожидает.

Вообще пьяный водитель - это опасный человек, потому что он садится в автомобиль, который является источником повышенной опасности, в таком состоянии. У нас каждый год на дорогах страны почти 3 тыс. человек погибает, если мне память не изменяет. И около 5-6 тыс. (человек - прим. ред.) получают тяжелые увечья.

И за этими цифрами стоят семьи. Представляете сколько вдовами остается каждый год? На них остаются дети, условно говоря, по два ребенка, родители, и вся эта трагедия ложится на плечи членов семьи и близких. И тот человек, который садится за руль автомобиля, эти последствия должен осознавать", - заявил Марат Кожаев.

По его словам, на сегодняшний день действующая норма дает положительный эффект.

"Она только начала работать. Количество пьяных за рулем несколько уменьшилось. Сейчас эта норма работает, имеет положительный эффект. Буквально на днях я в прессе читал, что количество погибших в 2025 году в ДТП снизилось в два раза. Вот и посчитайте скольких трагедий нам удалось избежать. Поэтому я не сторонник принимать нормы, а потом под давлением общественности… требовать каких-то поблажек. Думаю, закон на то и закон. Он суров, но он закон", - уверен он.