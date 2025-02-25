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"Мы категорически против": в МВД высказались о смягчении наказания за пьяное вождение

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Пьяное вождение
Нетрезвая женщина возле авто. Иллюстративное фото: Matic Grmek / Getty Images

В кулуарах сената глава комитета адмполиции МВД высказался о недавно инициированном депутатом предложении о смягчении наказания за пьяное вождение в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Количество водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, не могу сказать, что уменьшается. Они как ездили, так и продолжают управлять. Касаемо ответственности - да, на сегодняшний день очень много таких просьб к нам поступает (о смягчении - прим.авт.).

С начала года в МВД поступило 7,5 тысячи обращений о смягчении или же об объявлении амнистии. Но, что касается позиции МВД - мы категорически против объявления амнистии и смягчения ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - заявил глава комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что в соцсетях было голосование на эту тему с вопросом "смягчить наказание на пьяное вождение или нет"».

"Никаких смягчений не будет. В соцсетях был опрос населения - смягчить или нет. Принимали участие в опросе где-то около 7 тысяч человек, и большинство проголосовало против смягчения.

Мы изучили практику разных стран - Япония, Сингапур, Малайзия, Саудовской Аравия, США и так далее. Там законы гораздо жестче, чем у нас. Например, в Японии, кроме водителя, привлекают к ответственности еще и членов семьи. Поэтому я считаю, что здесь ответственность соразмерная", - добавил представитель МВД.

Ранее депутат мажилиса Николай Арсютин на заседании мажилиса раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане и выступил с предложением смягчить наказание.

Позже в кулуарах сената депутат и бывший вице-министр внутренних дел высказался о возможности смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на уступки автомобилистам.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной".

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.

Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.

При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223651-my-kategoricheski-protiv-v-mvd-vyskazalis-o-smyagchenii-nakazaniya-za-pyanoe-vozhdenie/