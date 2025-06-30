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    Немецкие велосипедисты вместо штрафа получили приглашение на обед от казахстанских полицейских

    Опубликовано:

    Немецкие велосипедисты в полицейским
    Немецкие велосипедисты в полицейским. Фото: Polisia.kz

    Во время патрулирования автодороги экипаж полиции остановил двух путешественников из Германии. Они ехали на велосипедах по запрещенному участку, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным медиапортала МВД, иностранцы направлялись на велосипедах из Германии в Китай, чтобы установить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

    Выявив нарушение ПДД, казахстанские полицейские вместо того, чтобы выписать штраф, пригласили гостей на обед, выслушали их историю, помогли с продуктами и сопроводили до ближайшего города, где передали коллегам.

    "Было приятно слышать искренние слова благодарности от иностранных граждан. Подобные примеры показывают, насколько важно человеческое отношение в службе", - отметили в ведомстве.

    В городе один из сотрудников полиции приютил путешественников у себя дома. Его семья накормила гостей, устроила ужин во дворе, а на следующий день организовала экскурсию на смотровую площадку.

    Перед тем как отправиться дальше, иностранцы поблагодарили за поддержку и внимание. Полицейские пожелали им безопасного пути и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

    Напомним, ранее на трассе в Акмолинской области полицейские помогли девушке с судорогами. Ее оперативно доставили к врачам. Жених девушки поблагодарил стражей порядка.

    До этого гражданка КНР поблагодарила казахстанских полицейских, которые помогли ей найти утерянные документы при путешествии на мотоцикле по Жамбылской области.

    А в Петропавловске оказали помощь австрийскому туристу, который собирался переночевать на стадионе "Динамо". Иностранца разместили в гостинице, чтобы он смог отдохнуть в комфортных условиях.

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