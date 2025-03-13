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Казахстанец выбежал перед полицейскими и, задыхаясь от волнения, попросил помочь невесте

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Полицейский за рулем авто
Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

На трассе в Акмолинской области полицейские помогли девушке с судорогами. Ее оперативно доставили к врачам. Жених девушки поблагодарил стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на трассе Астана - Петропавловск. Молодая пара ехала по дороге, когда девушке внезапно стало плохо. Вскоре у нее начались судороги, и молодой человек в панике пытался найти помощь.

В тот момент трассу патрулировали старший лейтенант полиции Айбол Кабдуалиев и младший лейтенант полиции Ержан Кожантаев.

"Они как раз находились на 180-м километре, когда перед ними резко затормозила белая машина. Водитель выбежал навстречу и, задыхаясь от волнения, попросил о помощи", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Полицейские немедленно приняли решение сопроводить автомобиль в ближайший город Макинск, так как на этом участке дороги медицинских пунктов не было.

По пути они связались с МЧС и скорой помощью, договорившись, чтобы бригада врачей ждала машину под городским мостом.

"Водитель был настолько потрясен, что полицейские предложили одному из сотрудников сесть за руль. Однако в итоге он справился сам, а стражи порядка обеспечили ему безопасное сопровождение", - отметили в ведомстве.

Всего через 7 минут автомобиль прибыл на место, где девушку уже ждали врачи.

"Огромное спасибо полицейским, которые спасли мою невесту! Без них все могло закончиться трагедией", - поблагодарил стражей порядка молодой человек.

"Я уже 10 лет работаю в дорожной полиции. За это время было много разных ситуаций, приходилось оказывать первую помощь. Конечно, мы просто выполняем свою работу, но когда люди благодарят - это вдохновляет. Понимаешь, что твоя служба не напрасна", - признался старший лейтенант Айбол Кабдуалиев.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области на улице у 16-летней девушки начались судороги и она стала терять сознание. На помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в районную больницу. Девушку госпитализировали.

А в Алматы полицейские помогли доставить роженицу в роддом. Из-за пробок на улицах мегаполиса женщина и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после приезда в медучреждение женщина благополучно родила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227686-kazahstanec-vybezhal-pered-policeyskimi-i-zadyhayas-ot-volneniya-poprosil-pomoch-neveste/