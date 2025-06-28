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    Град и ливень обрушатся на некоторые регионы Казахстана

    Опубликовано:

    Сильный летний дождь
    Сильный дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

    Штормовые предупреждения в Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана объявили синоптики на воскресенье, 29 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгиромет".

    В Астане 29 июня ожидаются гроза, днем - град.

    В Шымкенте синоптики прогнозируют ветер, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области возможна гроза. Ветер в центре, на юге, в горных районах региона, порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке - высокая пожарная опасность.

    29 июня ночью на севере Туркестанской области может быть гроза. На севере, западе региона - пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, шквал. Ночью на западе, севере, востоке региона - гроза, днем - гроза. Ночью на западе, севере области - град, днем на западе, севере, востоке региона временами град. Ветер утром и днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    29 июня на севере и востоке области Ұлытау могут быть временами сильный дождь, град, днем шквал, гроза. Ветер ночью на востоке, юге региона, порывы 15-18 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере и востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер на юге, востоке региона, порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    29 июня на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ветер на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Атырауской области возможен ветер ночью на севере региона, порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    В воскресенье утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    29 июня днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области могут быть гроза, град, шквал. Ветер днем 15-20, порывы 23 м/с.

    В воскресенье ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-востоке региона - сильный дождь, град. Ветер на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

    29 июня на севере, юге, в центре Кызылординской области может быть пыльная буря. Ветер на севере, юге, в центре региона 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В воскресенье в области Жетісу ветер на северо-востоке, в центре региона, порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

    29 июня на западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза, днем на западе, севере региона - град, шквал. Ветер на западе, севере области 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе Западно-Казахстанской области может быть гроза.

    29 июня ночью на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая пожарная опасность.

    В воскресенье ночью на западе, юге Павлодарской области могут быть гроза, днем на западе, севере региона - град, шквал. Ветер днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

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