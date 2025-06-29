Дождливо и жарко: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29 июня

Синоптики сообщили, какой будет погода 29 июня в трех крупнейших городах страны. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы синоптики обещают малооблачную погоду. Днем температура поднимется до +34 градусов, ночью опустится до +22 градусов. Ветер - юго-восточный, около 4,4 м/с.

В Астане ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +15 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

В Шымкенте день обещает быть солнечным и жарким. Температура воздуха достигнет +32 градусов, ночью похолодает до +19 градусов. Ветер усилится до 6,1 м/с.