Дождливо и жарко: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29 июня
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Синоптики сообщили, какой будет погода 29 июня в трех крупнейших городах страны. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.
В Алматы синоптики обещают малооблачную погоду. Днем температура поднимется до +34 градусов, ночью опустится до +22 градусов. Ветер - юго-восточный, около 4,4 м/с.
В Астане ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +15 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
В Шымкенте день обещает быть солнечным и жарким. Температура воздуха достигнет +32 градусов, ночью похолодает до +19 градусов. Ветер усилится до 6,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2260422-dozhdlivo-i-zharko-kakoy-budet-pogoda-v-astane-almaty-i-shymkente-29-iyunya/
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