На неделю частично перекроют движение на одной из улиц в Астане

В Астане начинается средний ремонт дороги по улице Керей Жанибек хандары. На ремонтируемом участке ограничат движение до 6 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило, что начинаются работы по среднему ремонту дороги по улице Керей Жанибек хандары на участке от улицы Туркестан до улицы Сауран.

"В связи с этим, с 30 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в уведомлении.

Водителей и пешеходов просят с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Участок ремонта. Фото: акимат Астаны

До этого жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).