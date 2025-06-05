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До конца июня ограничат движение по одной из улиц в Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице временно ограничат движение на участке улицы Онгарсынова, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Как пояснили в Управлении энергетики и водоснабжения, с 5 по 30 июня, в связи с проведением строительных работ, будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова - на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Уточняется, что ограничение связано с реализацией проекта "Строительство западного канализационного коллектора Алматы", предусматривающего прокладку магистрального канализационного коллектора.

Объезд транспортных потоков будет организован через улицы Несибе, Бес Арыс, Борили Байрак, Кожабекова и Акберен.

Как отметили в ведомстве, в рамках проекта планируется строительство 34,9 километра магистрального коллектора, который обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов Алматы, а также 20 тысяч жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области.

Ранее сообщалось, в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: 31 мая по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; с 31 мая по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

В связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Кроме того, по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252643-do-konca-iyunya-ogranichat-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-almaty/