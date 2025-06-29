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    90-килограмового мужчину с травмой на носилках спустили с гор в Алматинской области (фото, видео)

    Опубликовано:

    Спасатели транспортируют пострадавшего мужчину
    Транспортировка пострадавшего. Фото: МЧС РК

    В районе ущелья Левый Талгар турист получил травму ноги и не смог передвигаться самостоятельно. Операция по транспортировке мужчины с высоты 3200 метров была тяжелой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    По информации ведомства, на помощь туристу незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Часть пути до пострадавшего спасатели преодолели пешком по труднопроходимой горной местности.

    Сообщается, что мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего началась длительная эвакуация. Транспортировка пострадавшего на носилках проходила по узким каменистым тропам, на высоте около 3200 метров.

    "Операция сопровождалась серьезными трудностями: сложный рельеф местности, а также вес пострадавшего - более 90 килограммов. Несмотря на тяжелые условия, спасатели действовали слаженно и профессионально", - сообщили в МЧС.

    Отмечается, что мужчина был успешно эвакуирован и передан бригаде центра медицины катастроф.

    Напомним, ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

    До этого гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата" в алматинских горах. На помощь туристу пришли спасатели.

    Также в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму.

    А в конце марта девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы - при спуске с гор туристка поскользнулась и травмировала руку. Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

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