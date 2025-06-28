Гроза ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 28 июня. В одном из мегаполисов может быть гроза. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет чистое небо. Температура днем поднимется до 32 градусов жары, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют грозу. Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра днем 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов жары, ночью опустятся до 20 градусов. Днем порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.