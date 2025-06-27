Неутешительный прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики в Казахстане

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, с 28 по 30 июня. Как указано в прогнозе, жителей страны ожидают дождливые выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. На западе, северо-западе, севере, востоке страны ожидаются дожди с грозами, а в центре республики - сильные дожди с выпадением града.

Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями.

Что касается температуры воздуха, то значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны +18 ...+28 градусов тепла, в центре и на востоке Казахстана +20 ...+33 тепла, на юге и юго-востоке республики прогнозируется +27 ...+38 тепла.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".