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    Грозы, дожди, пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

    Опубликовано:

    Человек с зонтом бежит по дороге во время сильного дождя
    Гроза. Иллюстративное фото: Pixabay

    Синоптики объявили штормовое предупреждение практически по всему Казахстану на субботу, 28 июня. Отмечается, что будут грозы и сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    По данным синоптиков, 28 июня на востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области также ожидается гроза, туман. Днем на севере, востоке области ожидается пыльная буря.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. В Шымкенте ожидается ветер 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность. На западе, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, востоке области град, шквал.

    В горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. На западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на западе, юге области ожидаются град, шквал.

    В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Актюбинской области временами ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере области град, шквал. В Астане днем ожидается гроза. В горных районах области Жетісу ожидается гроза.

    На западе, севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. На западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал.

    Также сообщалось, что жителей страны ожидают дождливые выходные, с 28 по 30 июня.

    До этого синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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