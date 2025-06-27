Синоптики рассказали, какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в пятницу, 27 июня, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +21. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

В Астане прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра - 5 м/с.

В Шымкенте будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра - 4,5 м/с.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 июня в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий.