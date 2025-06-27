Повысить штрафы для операторов за плохой интернет планируют в Казахстане

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах правительства рассказал, что делать казахстанцам, которых не устраивает качество связи, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев связывает проблемы со связью с "белыми" пятнами в силу ряда причин.

"Это появление новых районов, расширение города, активная застройка, новые здания. Мобильным операторам следует оперативно решать вопросы по установлению базовых станций, подведению электроэнергии, по строительству антенно-мачтовых сооружений на этих местах. Это занимает какое-то время.

Если есть жалобы, граждане обращаются через систему e-otinish, мы реагируем, проверяем, даем предписания. Если не исполняют - штрафуем. Это постоянно движущийся процесс, мы настроены на то, чтобы качество связи постоянно улучшалось для граждан", - заверил он.

По его словам, есть радиочастотная служба, которая замеряет качество связи.

"Есть нормативные требования по минимальному пороговому значению, по количеству мегабит в секунду, по качеству связи. Если они нарушают, мы принимаем меры. По штрафам мы постоянно ведем работу на ужесточение, в НПА вводим - в 3-5 раз увеличить штрафы. Сейчас эту работу тоже ведем", - резюмировал министр.

Недавно в Минцифры сообщили, что интернет от компании Илона Маска Starlink на законных основаниях заработает для всего населения Казахстана. Продажи начнутся в 2025 году.

Ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.