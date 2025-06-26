Грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану в пятницу

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 июня в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 июня ночью на востоке области Ұлытау ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-17 м/с. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Кызылординской области ожидается пыльная буря, днем ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ночью в центре области ветер - порывы скоростью 15-17 м/с, днем на западе, востоке, юге области порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде 27 июня ожидаются гроза, град.

На западе, севере, в центре Актюбинской области днем временами ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер ночью на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с, на западе, юге области временами порывы скоростью 23 м/с. На западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе 27 июня ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем - град. Ветер на севере, юге, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы временами ожидается гроза.

В Конаев также временами ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Астане ожидается гроза.

27 июня днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром ожидается туман, днем гроза.

На востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области - гроза. Ветер ночью на западе, севере, днем порывы скоростью 15-20 м/с, на западе, севере области временами порывы скоростью 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырау ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем - град, шквал. Ожидается гроза. Ветер на западе, севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с, на западе, севере, юге области - порывы скоростью 23-28 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Уральске 27 июня временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области днем ожидается сильный дождь, град, шквал. На западе, юге, востоке ожидается гроза. Ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Павлодаре 27 июня ночью и утром ожидается гроза.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер на севере, востоке, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске 27 июня ожидаются гроза, днем град. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, в центре, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер на севере, юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 27 июня ожидаются гроза, днем град. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер на востоке, севере, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июня ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке области, днем на западе, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области днем ожидаются гроза, град. На западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 27 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области - высокая пожарная опасность.

В Таразе 27 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.