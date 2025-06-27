Казахстанка обнаружила на своем участке чужой 2-метровый забор

Мужчина построил забор высотой 2 метра на территории соседки и только в суде согласился снести его в кратчайшие сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, земельный спор между соседями по делу о сносе самовольной постройки рассмотрел Жуалынский районный суд.

Суд установил, что земельный спор между истцом и ответчиком возник из-за незаконно построенного забора.

"Ответчик, не уведомив хозяйку участка, построил на ее территории забор из кирпича высотой более 2 и шириной более 18 метров", - уточнили в суде.

Женщина потребовала снести самовольно построенный забор с территории ее земельного участка. На это она услышала решительный отказ. Казахстанке пришлось защищать свои права через суд.

Она просила суд вынести решение о сносе самовольно построенного строения, взыскать государственную пошлину и расходы за услуги представителя.

Судья предложил сторонам принять участие в примирительной процедуре, в результате которой было достигнуто медиативное соглашение.

По условиям утвержденного судом соглашения, ответчик обязался в кратчайшие сроки снести строение, а истец в свою очередь отказалась от иска в полном объеме.

Соглашение утвердил суд. Производство по делу прекратили. Госпошлину вернули истцу. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель Кызылординской области, вернувшийся из длительного отпуска, обнаружил, что часть его участка передали соседу. Он обратился в суд с требованием признать решение акима незаконным и отменить его.

В прошлом году в Жамбылской области соседи поспорили из-за незаконной постройки сеновала. Дело дошло до суда. Истец просил ответчика освободить участок земли и снести строение. В суде сторонам предложили решение, устроившее обоих.

Жительницы Костанайской области пользовались участком в садоводческом товариществе, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение.