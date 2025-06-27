Казахстанка обнаружила на своем участке чужой 2-метровый забор

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Казахстанка обнаружила на своем участке чужой 2-метровый забор

    Опубликовано:

    Забор возле частного дома
    Забор. Иллюстративное фото: Natalya Vilman / Getty Images

    Мужчина построил забор высотой 2 метра на территории соседки и только в суде согласился снести его в кратчайшие сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, земельный спор между соседями по делу о сносе самовольной постройки рассмотрел Жуалынский районный суд.

    Суд установил, что земельный спор между истцом и ответчиком возник из-за незаконно построенного забора.

    "Ответчик, не уведомив хозяйку участка, построил на ее территории забор из кирпича высотой более 2 и шириной более 18 метров", - уточнили в суде.

    Женщина потребовала снести самовольно построенный забор с территории ее земельного участка. На это она услышала решительный отказ. Казахстанке пришлось защищать свои права через суд.

    Она просила суд вынести решение о сносе самовольно построенного строения, взыскать государственную пошлину и расходы за услуги представителя.

    Судья предложил сторонам принять участие в примирительной процедуре, в результате которой было достигнуто медиативное соглашение.

    По условиям утвержденного судом соглашения, ответчик обязался в кратчайшие сроки снести строение, а истец в свою очередь отказалась от иска в полном объеме.

    Соглашение утвердил суд. Производство по делу прекратили. Госпошлину вернули истцу. Определение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее житель Кызылординской области, вернувшийся из длительного отпуска, обнаружил, что часть его участка передали соседу. Он обратился в суд с требованием признать решение акима незаконным и отменить его.

    В прошлом году в Жамбылской области соседи поспорили из-за незаконной постройки сеновала. Дело дошло до суда. Истец просил ответчика освободить участок земли и снести строение. В суде сторонам предложили решение, устроившее обоих.

    Жительницы Костанайской области пользовались участком в садоводческом товариществе, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.