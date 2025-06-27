Казахстанка обнаружила на своем участке чужой 2-метровый забор
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Мужчина построил забор высотой 2 метра на территории соседки и только в суде согласился снести его в кратчайшие сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, земельный спор между соседями по делу о сносе самовольной постройки рассмотрел Жуалынский районный суд.
Суд установил, что земельный спор между истцом и ответчиком возник из-за незаконно построенного забора.
"Ответчик, не уведомив хозяйку участка, построил на ее территории забор из кирпича высотой более 2 и шириной более 18 метров", - уточнили в суде.
Женщина потребовала снести самовольно построенный забор с территории ее земельного участка. На это она услышала решительный отказ. Казахстанке пришлось защищать свои права через суд.
Она просила суд вынести решение о сносе самовольно построенного строения, взыскать государственную пошлину и расходы за услуги представителя.
Судья предложил сторонам принять участие в примирительной процедуре, в результате которой было достигнуто медиативное соглашение.
По условиям утвержденного судом соглашения, ответчик обязался в кратчайшие сроки снести строение, а истец в свою очередь отказалась от иска в полном объеме.
Соглашение утвердил суд. Производство по делу прекратили. Госпошлину вернули истцу. Определение суда уже вступило в законную силу.
Ранее житель Кызылординской области, вернувшийся из длительного отпуска, обнаружил, что часть его участка передали соседу. Он обратился в суд с требованием признать решение акима незаконным и отменить его.
В прошлом году в Жамбылской области соседи поспорили из-за незаконной постройки сеновала. Дело дошло до суда. Истец просил ответчика освободить участок земли и снести строение. В суде сторонам предложили решение, устроившее обоих.
Жительницы Костанайской области пользовались участком в садоводческом товариществе, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259966-kazahstanka-obnaruzhila-na-svoem-uchastke-chuzhoy-2-metrovyy-zabor/
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