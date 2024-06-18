Житель Жамбылской области построил себе сеновал на участке соседа

В Жуалынском районе соседи поспорили из-за незаконной постройки сеновала. Дело дошло до суда, где сторонам предложили решение, устроившее обоих, сообщает пресс-служба Жуалынского районного суда.

По информации пресс-службы, спор между сторонами разгорелся из-за незаконно построенного в свое время сеновала. Ответчик З. возвел его на территории земельного участка соседа, принадлежавшего брату истца.

В 2019 году спорный участок на основании договора дарения был передан истцу А., который просил ответчика освободить участок земли и снести строение. Однако ответчиком требования были проигнорированы и истец был вынужден обратиться в суд.

При рассмотрении иска, сторонам было предложено принять участие в примирительной процедуре, в результате которой достигнуто медиативное соглашение.

Согласно п. 6 ст. 277 ГПК, суд прекращает производство по делу, если стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

По условиям утвержденного судом соглашения, ответчик обязуется передать и оформить на имя истца определенную площадь из своего земельного участка, истец в свою очередь передает ответчику земельный участок с оспариваемым строением и отказывается от исковых требований в полном объеме. Стороны договорились изменить форму земельных участков и провести перепланировку проектов в соответствии с взаимной договоренностью.

Определение утверждено судом, производство по делу прекращено. Определение вступило в законную силу.

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